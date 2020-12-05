Ученые выявили мутацию коронавирусной инфекции, которая дает Covid-19 возможность "ускользнуть" от антител, потому что они не распознают угрозу.

Об этом пишет "Nature", ссылаясь на первые данные научного исследования.

Так, специалисты Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона исследовали все мутации коронавируса, которые предотвращают связывание трех моноклональных антител.

Выяснилось, что некоторые мутации касались белкового сегмента, который называется рецептор-связывающий домен (RBD). Данный рецептор вирус использует, чтобы приникать в клетки. Одна из мутаций маскировала вирус от антител, а другие ускользали от одного из трех антител.

Специалисты подчеркнули, что некоторые подобные мутации часто встречаются у заразившихся коронавирусом, а противостоящая всем антителам мутация найдена в Нидерландах и Дании.

Напомним, всего в мире с начала пандемии было зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

Как сообщалось, ранее ученые назвали продукты, которые подавляют коронавирус.

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