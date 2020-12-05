В пятницу, 4 декабря, власти Калифорнии утвердили результаты голосования на выборах президента США. После чего демократ Джо Байден набрал 279 голосов выборщиков.

Об этом сообщает агентство AP.

Так, штат Калифорния дает победителю 55 голосов выборщиков. Таким образом Байден увеличил число выборщиков с 224 до 279.

По мнению американских аналитиков, утверждение итогов голосования в остающихся четырех штатах лишь упрочит победу демократа на выборах.

Напомним, 3 ноября в США прошли президентские выборы. По предварительным данным, Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа.

При этом Трамп до сих пор отказывается признать результаты голосования и продолжает утверждать, что во время избирательного процесса имели место фальсификации.