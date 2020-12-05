В США новый антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом
В Соединенных Штатах Америки зарегистрировали новый суточный рекорд по количеству заразившихся коронавирусом. Здесь за сутки зафиксировали более 227 тысяч новых случаев Covid-19.
Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
Так, общее количество инфицированных в США достигло отметки в 14 149 259 человек, и за сутки к этому списку добавилось еще 227 885 зараженных.
Всего от последствий коронавирусной болезни в США умерли 276 053 человека.
Напомним, за все время пандемии Covid-19 коронавирус унес жизни более 1,5 миллиона человек. На первом месте по числу смертей от Covid-19 и случаям заражения коронавирусом находятся США.
Также мы писали об антирекорде в Киеве. В первый день зимы в столице зафиксировали почти 1 800 новых случаев.