В распоряжении "Страны" оказался фрагмент видео из нашумевшего телесериала "След". Напомним, что в ходе сьемочного процесса несколько месяцев назад разразился скандал: молодая актриса Татьяна Острецова обвинила своего партнёра по сьемочной площадке Владимира Владимирова в домогательствах.

Владимир Владимиров известен по роли президента Франции Эммануэля Макрона в сериале "Слуга народа".

Скандальный инцидент произошёл во время съемок 52-й серии сериала. Серия вышла под названием "Скажений детектив".

Вот что об этом рассказала Татьяна Острецова: “Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот мудак лез мне между ног".

Она также заявляла, что факт домогательств зафиксирован на видео, но видео так и не было опубликовано.

Теперь же появилась та самая серия "Следа", где по версии Острецовой, имели места домогательства.

Впрочем, на видео с той самой сцены, где по словам Острецовой, Владимиров к ней приставал, не видно никаких обличающих актёра действий. То есть, либо домогательств не было, либо они не вошли в телеформат и их вірезали из сериала.

Сам Владимиров прокомментировал "Стране" эту ситуацию так: "Как в этом эпизоде можно было физически сделать все то, в чем меня обвинили... Но партия "Слуга народа", к которой меня с какого-то перепуга приписали, потеряла какой-то процент голосов на выборах, телесериал "Слід" получил свою рекламу, а Острецова получила свою раскрутку", - сказал актёр.

"Страна" ранее подробно описывала этот секс-скандал.