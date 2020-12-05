Завтра на Черном и Азовском морях будет штормить - ГСЧС
В воскресенье, 6 декабря, в Украине, ухудшится погода. Спасатели объявили штормовое предупреждение в акватории Черного и Азовского морей.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
"По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря в акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн до 30 см, быстрое обледенение судов; в портах Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, (II уровень опасности, "оранжевый")", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что калифорнийцев предупредили об ужасном мегашторме, из-за которого в США могут затонуть целые города.
Также сообщалось, что Киев застелил густой туман. Спасатели предупредили о желтом уровне опасности.
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