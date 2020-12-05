Тихановская, Билли Айлиш, Кристалина Георгиева и еще 47 человек. Bloomberg представил главных людей 2020 года
Американское издательство Boomberg представило список из 50 человек, которые в 2020 году достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере. Всего список поделен на пять категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, а также наука и технологии.
Об этом говорится на сайте Bloomberg.
Так, среди политиков наиболее выдающимися стали:
Светлана Тихановская – оппозиционерка, которая считается победителем выборов президента в Беларуси;
Луис Лакалье Поу – президент Уругвая;
Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.
Выдающимися бизнесменами названы:
Аврора Джеймс – основательница проекта Fifteen Percent Pledge;
Страйв Масайиа – основательница Econet Group;
Рид Хастингс – глава Netflix.
В сфере развлечения в лидеры выбились:
Билли Айлиш – певица;
Селеста Барбер – актриса;
Донни Лэнгли – глава Universal Filmed Entertainment Group.
Выдающимися финансистами 2020 года Bloomberg назвал:
Кристалину Георгиеву – директора Международного валютного фонда;
Байжа Бхатт и Владимир Тенев – сооснователи финансовой компании Robinhood;
Джейн Фрейзер – первая женщина-руководитель крупного американского банка.
Наука и технологии:
Зенг Юкун – глава Contemporary Amperex Technology;
Гвинн Шотвелл – президент SpaceX;
Тим Брэй – бывший вице-президент Amazon;
Энтони Фаучи – главный иммунолог Белого дома.
В категорию людей, чье включение в этот список "никого не удивит", попали Владимир Путин, Дональд Трамп и Джо Байден, Ким Чен Ын, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и папа римский Франциск. Также в эту категорию включили основателя Amazon Джеффа Безоса, главу Apple Тима Кука, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, главу Facebook Марк Цукерберг.
Напомним, составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 года существительное Pandemic.