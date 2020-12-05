Американское издательство Boomberg представило список из 50 человек, которые в 2020 году достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере. Всего список поделен на пять категорий: политика, бизнес, развлечения, финансы, а также наука и технологии.

Об этом говорится на сайте Bloomberg.

Так, среди политиков наиболее выдающимися стали:

Светлана Тихановская – оппозиционерка, которая считается победителем выборов президента в Беларуси;

Луис Лакалье Поу – президент Уругвая;

Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.

Выдающимися бизнесменами названы:

Аврора Джеймс – основательница проекта Fifteen Percent Pledge;

Страйв Масайиа – основательница Econet Group;

Рид Хастингс – глава Netflix.

В сфере развлечения в лидеры выбились:

Билли Айлиш – певица;

Селеста Барбер – актриса;

Донни Лэнгли – глава Universal Filmed Entertainment Group.

Выдающимися финансистами 2020 года Bloomberg назвал:

Кристалину Георгиеву – директора Международного валютного фонда;

Байжа Бхатт и Владимир Тенев – сооснователи финансовой компании Robinhood;

Джейн Фрейзер – первая женщина-руководитель крупного американского банка.

Наука и технологии:

Зенг Юкун – глава Contemporary Amperex Technology;

Гвинн Шотвелл – президент SpaceX;

Тим Брэй – бывший вице-президент Amazon;

Энтони Фаучи – главный иммунолог Белого дома.

В категорию людей, чье включение в этот список "никого не удивит", попали Владимир Путин, Дональд Трамп и Джо Байден, Ким Чен Ын, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин и папа римский Франциск. Также в эту категорию включили основателя Amazon Джеффа Безоса, главу Apple Тима Кука, основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, главу Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, составители американского толкового словаря Merriam-Webster назвали словом 2020 года существительное Pandemic.