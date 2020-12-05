Как выяснилось, первый и последний президент СССР Михаил Горбачев находится в очень тяжелом состоянии. Павел Палажченко, его помощник, стал по сути для экс-президента самым близким человеком, который обеспечивает его связь с внешним миром.

Об этом передает "МК".

Подробности о состоянии здоровья Михаила Горбачева появились после того, как режиссер Виталий Манский на открытии Международного фестиваля документального кино "Артдокфест" показал документальный фильм "Горбачев. Рай". В фильме было показано, что этот 2020 год Горбачев встретил в квартире своего помощника.

Горбачев с трудом поднимался из кресла, и при этом не мог обойтись без посторонней помощи. Экс-генсек даже передвигался при помощи специального приспособления.

А в ответ на вопрос о визитах родственников Горбачев сказал, что теперь к нему "внучки не приезжают, раньше приезжали, а теперь нет".

По словам Палажченко, сам он этот фильм еще не смотрел, но год назад принимал участие в его подготовке. Он также отметил, что отсутствие встреч Горбачева с родственниками объясняется тем, что он находится на самоизоляции.

"Я сам с ним разговариваю только по телефону. Что касается родственников, он тоже с ними постоянно общается по телефону. А кто сейчас приезжает? Сейчас самолёты не летают, поэтому", - объяснил Палажченко.

Он высказал уверенность, что как только ситуация с пандемией изменится, родственники Михаила Горбачева тут же приедут к нему.

"У него в начале марта будет 90-летие, но, видимо, собраться не удастся, поэтому придётся через интернет отмечать его юбилей", - уточнил помощник бывшего генсека ЦК КПСС, отметив, что сейчас решается как это лучше сделать.

Палажченко уточнил, что Михаил Горбачев не заражен коронавирусом и вообще неплохо себя чувствует, но находится на самоизоляции, потому что у него возраст риска и необходимо максимально ограничить общение.

"Только поэтому", - добавил помощник.

Напомним, Михаил Горбачев не исключает восстановление СССР. Но считает что для этого понадобится много времени.

Также сообщалось, что в Германии открыли памятник Горбачеву. Деньги на установку памятника собрали сами жители города, где установили монумент, всего на воплощение этой затеи потребовалось 50 тысяч евро.