В районе Антальи в Турции в 14:44 по Киеву произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.

Эпицентр стихии находился в Средиземном море в районе города Газипаша провинции Анталья.

Как передает телеканал "NTV", в результате происшествия разрушений и пострадавших в районе толчков нет. На улицах города все спокойно, паники среди местных жителей нет.

Напомним, 30 октября в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 34 км от турецкого Измира и в 14 км от греческого Неон-Карловаси. В Измире после удара стихии оказались разрушены 20 домов. Землетрясение вызвало небольшое цунами. Толчки почувствовали и в других турецких городах, в частности в Стамбуле. Число жертв в Измире выросло до 114 человек, раненых больше 1 000.

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