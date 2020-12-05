Министерство здравоохранения России выступило с заявлением, что зарегистрировало предельную отпускную цену для вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов в Калининграде, передает "Интерфакс".

"Зарегистрирована предельная цена на вакцину "Спутник V", она составляет 1 942 рубля за два компонента", - сказал он. По сегодняшнему курсу это 27 долларов.

В то же время Кузнецов уточнил, что цена упаковок по пять двухкомпонентных наборов была зарегистрирована по цене 9 710 рублей.

Для всех граждан России вакцина от коронавируса бесплатная.

Напомним, в Москве на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от коронавируса covid-19. Предполагается, что до конца года откроется еще 100 кабинетов.

Также "Страна" рассказывала, что российский вице-премьер-министр Татьяна Голикова сказала, что вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" созданы на основе разных принципов. Чиновница пояснила, какая между ними разница.