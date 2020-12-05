В субботу, 5 декабря, суд обязал иммиграционные власти США возобновить прием новых заявлений от иммигрантов, которые были нелегально ввезены в страну в детском возрасте, и теперь проживают в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в материале "Голос Америки".

"Окружной федеральный суд в Бруклине обязал правительство США вновь начать принимать новые заявления от иммигрантов, которые были нелегально ввезены в страну в детском возрасте и с тех пор проживают в США. Речь идет о Программе отложенного действия для прибывших в США детей (DACA), введенной Бараком Обамой в 2012 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что администрация Трампа неоднократно пыталась закрыть эту категорию нелегальных иммигрантов-"мечтателей" от депортации. В июне Верховный суд США признал подобные действия администрации "произвольными и своенравными".

Однако в министерстве внутренней безопасности США выступили с заявлением, что не намерены принимать новые заявки по программе DACA, пока действующая администрация будет рассматривать вопрос о целесообразности ее сохранения.

"Судья поручил Министерству внутренней безопасности к понедельнику разместить на своих сайтах публичное уведомление о том, что оно принимает новые заявки в рамках DACA. Избранный президент Джо Байден, вступающий в должность 20 января, заявил, что планирует возродить DACA", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, в Квинсе в полукилометровую очередь за бесплатной едой, выстроились люди которые остались без работы из-за пандемии коронавируса.