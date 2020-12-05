На фабрике елочных игрушек в Клавдиево-Тарасово Киевской области гремит грандиозный скандал.

Здесь, как оказалось, делали украшения для министерства обороны России с логотипом "Армия России".

Пошли возмущения различных "активистов", а в соцсетях уже раздаются требования сжечь предприятие. Однако проблема, конечно, гораздо глубже "зрады", которую сейчас разгоняют.

С одной стороны, прецеденты работы с Россией создало само украинское руководство - взять хотя бы экс-президента Порошенко, который до последнего не закрывал свой завод "Рошен" в Липецке.

С другой - украинскому бизнесу нужна Россия как рынок сбыта. И он пытается его удержать любыми силами.

"Страна" разбиралась в этой истории.

Армия России под Киевом

Вчера на своей страничке в Facebook пользователь Сергей Савченко опубликовал видео. "Все, что нужно знать о Клавдиевской фабрике елочных украшений", - подписал он ролик.

На ролике видно, как Савченко заходит в мастерскую и начинает ругаться матом, увидев содержимое ящиков. "Такое делать можно? Это просто п...ц какой-то", - говорит автор видео.

В ящиках лежат белые елочные игрушки с красной звездой на них. На замечания работников фабрики, что фотографировать нельзя, экскурсовод не реагирует.

Позже Савченко опубликовал еще одно видео, на котором заявил, что надпись на игрушках - "Армия России". То, что было на изделиях, действительно похоже на логотип российских вооруженных сил.

Также там произошел конфликт с охраной, после которого экскурсовод и сопровождавшие его люди (судя по его словам - экскурсанты) уехали.

Конфликт случился потому, что экскурсию привезли поздно и вопреки запрету, она вела видео и фотосъемку. Но не исключено, что авторы видео заранее знали, что и где снимать.

Свою версию визита озвучили "Стране" сотрудники фабрики елочных игрушек.

"Пришли четыре человека, заказали экскурсию. Все было обычно, как всегда. Мы повели в цех, где работают художники, но мы не разрешаем там снимать, чтобы не нарушать авторские права заказчика. Они зашли, начали снимать. Когда им сделали замечание, в ответ посыпались оскорбления, хейт, угрозы. А когда увидели игрушки с российской символикой, вообще начали разгонять зраду, наезжать на художников, экскурсовода пытались задираться к охраннику. Это ненормально. Порошенко торговал направо и налево своими конфетами, газ русский, гречка русская, но никто не бегает по супермаркету и не кричит о зраде", - рассказал работник предприятия.

То есть весьма вероятно, что акция была спланированная и экскурсанты заранее знали, что искать.

Что происходит на фабрике после скандала

На обвинения отреагировал учредитель Клавдиевской фабрики Павел Гукасов. Он опубликовал длинный пост, в котором признал, что его предприятие ведет поставки в Россию. Правда, название этой страны Гукасов почему-то пишет с маленькой буквы (видимо, чтоб показать "патриотам", что он тоже не любит Россию).

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была российская федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", - заявил владелец предприятия.

При этом Гукасов пишет, что все эти заказы шли на фабрику без его ведома. И только история с армией России позволила пролить свет на "проблему".

"Экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики, поэтому развитие новых проектов заняло основной ресурс моего времени, и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания.

Из-за того, что сотрудники не были проинструктированы мной не брать заказы подобного формата, они начали его исполнения без всякого сомнения. И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отказе от производства данного заказа", - проинформировал глава правления и заверил, что спорные игрушки уже уничтожены. А также попросил прощения за инцидент.

Несмотря на попытку оправдаться, в комментариях к посту Гукасова откровенно захейтили. Некоторые даже предложили сжечь предприятие, а персонал отправить копать окопы на Донбасс.

Призывы к сожжению уже обсуждают работники предприятия.

"Утром угрожали, что сожгут фабрику. А я всю жизнь работаю здесь. Я довольна зарплатой, как и многие сотрудники. Мы же не оружие изготовляем, это новогодние игрушки. Нашли просто терпил. Пусть идут на Петра Порошенко своего наедут, а не на обычных рабочих", - заявила нам одна из сотрудниц.

"Наша фабрика поставляет игрушки многим странам. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормально", - заявила нам девушка-мастер, которая представилась Анной.

В субботу на территории предприятия собрались много журналистов и "активистов", которые пришли выразить свои претензии. Днем туда заглянули атошники, которые начали высказывать претензии. Директор в итоге заявил: "Лучше я оттуда (с российского рынка - Ред.) возьму деньги и буду здесь платить налоги". Правда, такая логика у атошников понимания не встретила.

На видео, опубликованном одним из СМИ, видно, как глава правления Гукасов объясняет журналистам, что руководство об этом заказе не знало. В ответ кто-то начал кричать "Це неправда!".

Но фабрика работает в штатном режиме, проводят экскурсии. При этом у проходной дежурит полиция, которая следит за порядком.

На предприятии уже побывали следователи МВД и забрали осколки 75-ти разбитых украшений с символикой РФ. Также приезжала СБУ, сообщил журналистам Гукасов.

Клавдиевская фабрика и Россия

Это предприятие широко известно в Украине и за ее пределами. Фабрика основана еще в 1948 году - то есть через три года после окончания Второй мировой войны. Сейчас оно является одним из крупнейших производителей елочных игрушек Восточной Европы.

Игрушки с фабрики в Клавдиево-Тарасово под Киевом. Фото "Страны"

Главное преимущество фабрики - ручная работа. Здесь трудятся художники, которые расписывают каждую игрушку. Поэтому предприятие уже давно превратилось в своеобразную мастерскую, куда возят экскурсии школьников со всей Киевской области, да и соседних.

При этом долгие годы руководство фабрики жаловалось, что еле выживают из-за конкуренции более дешевых игрушек из Китая. Но благодаря туристическим возможностям удавалось сводить концы с концами. Однако и это направление частично подкосил карантин.

В этом контексте российский рынок выглядит не просто важным для фабрики, но определяющим.

В 2016 году совладелец предприятия Олег Гукасов - брат председателя правления - открыл филиал в России. Об этом свидетельствуют данные российских реестров. Зарегистрирован офис в Москве, недалеко от парка "Сокольники".

Производства, судя по всему, там нет - речь, видимо, об офисе по приему заказов и складе, поскольку зарегистрированы только два работника.

При этом, судя по публикуемым в России данным, бизнес в Москве идет. За 2016 год компания заработала почти три миллиона рублей (учитывая сезонность бизнеса, это можно считать не за весь год, а за месяц-два).

Российский филиал Клавдиевской фабрики участвовал и в тендерных закупках. В российских открытых базах данных есть поставки для государственного летного института имени Громова в Москве на 145 тысяч рублей. Это цена за 600 игрушек с логотипом института.

Работает и российский сайт фабрики, где для заказчиков указан московский номер.

То есть фабрика с переменным успехом все последние годы ведет поставки в Россию. Да и сам глава правления в своем извиняющемся посте не говорит, что закроет российский филиал или откажется от других заказов из РФ (если они не связаны с российской армией).

Это значит, что рынок соседней страны для фабрики очень важен.

Как рассказали "Стране" местные жители, на заводе елочных игрушек даже есть отдельное помещение, где рисуют изделия для России.