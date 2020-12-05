Руководство парламентской фракции "Слуга народа" решило запретить народным депутатом ездить на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы, в период новогодних праздников.

Об этом стало известно "Стране" из источников во фракции.

"По их словам, поводом для такого запрета стала информация, что влиятельный человек на таможне и теневой куратор одной из групп в "Слуге народа" Илья Павлюк собрался с семьей, родственниками и соратниками-депутатами на Мальдивы", - говорит источник.

После этого и было принято решений запретить депутатам лететь на дорогие курорты, чтобы избежать медийного скандала.

"Так что если Павлюк и отправится на острова, то без сопровождения своих депутатов", - говорит источник.

Напомним, новогодний отдых украинцев на отечественных горнолыжных курортах в этом году может оказаться под вопросом.

Также "Страна" приводила слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что закрывать аэропорты и запрещать въезд в Украину в случае введения в стране локдауна - нецелесообразно.