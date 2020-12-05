Без Мальдив с Сейшелами. "Слугам народа" запретили на новогодние праздники ездить на дорогие курорты
Руководство парламентской фракции "Слуга народа" решило запретить народным депутатом ездить на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы, в период новогодних праздников.
Об этом стало известно "Стране" из источников во фракции.
"По их словам, поводом для такого запрета стала информация, что влиятельный человек на таможне и теневой куратор одной из групп в "Слуге народа" Илья Павлюк собрался с семьей, родственниками и соратниками-депутатами на Мальдивы", - говорит источник.
После этого и было принято решений запретить депутатам лететь на дорогие курорты, чтобы избежать медийного скандала.
"Так что если Павлюк и отправится на острова, то без сопровождения своих депутатов", - говорит источник.
Напомним, новогодний отдых украинцев на отечественных горнолыжных курортах в этом году может оказаться под вопросом.
Также "Страна" приводила слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что закрывать аэропорты и запрещать въезд в Украину в случае введения в стране локдауна - нецелесообразно.