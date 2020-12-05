Вакцинировать от коронавирусной инфекции в первую очередь будут медиков.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу.

"У нас разработан четкий план, четкое понимание, кого в первую очередь мы должны вакцинировать... Это работники сферы здравоохранения, это наши медицинские работники... Люди, которые сегодня стали живым щитом между нами и коронавирусной болезнью", - сказал Степанов.

По словам министра, в первую очередь будут вакцинировать также людей, которым старше 60 лет. Это люди, которые имеют сложные сопутствующие заболевания.

Напомним, ранее Степанов рассказал, готова ли Украина к массовой вакцинации населения. По его словам, Украина ведет переговоры с производителями вакцины от коронавируса, однако инфраструктура страны готова к хранению вакцины при температуре максимум до -8 по Цельсию.

Также Степанов объяснил, почему Украина не будет закупать российскую вакцину от коронавируса.