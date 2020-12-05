Снижение туристического потока, а также введение локдауна на некоторых территориях индонезийского острова Бали, там начался массовый голод.

Об этом рассказала представитель благотворительной организации Сара Чапман, которая работает на Бали и помогает кормить пожилых людей, инвалидов и семьи с ограниченными возможностями, передает Al-Jazeera.

"Мы видим много голодных людей, которые не ели по несколько дней, не имея средств на покупку еды – их тысячи", - сказала она.

Как утверждают журналисты, из-за обеднения местного населения, проблема голода распространилась на целые городские районы. К примеру, жителей округа Карагасем, где местные жители существовали на средства родственников, которые работали в сфере услуг.

Кроме того, одновременно растет число "ковид-бедняков" – людей, потерявших возможность заработать себе на пропитание из-за эпидемии.

"Это люди среднего класса, которые ранее имели работу. Они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют", - рассказал руководитель благотворительной организации Scholars of Sustenance Foundation Bali Диджей Дентон.

Напомним, в ООН ожидают, что 2021 год принесет множество гуманитарных проблем на фоне падения экономики многих, даже развитых, странах из-за пандемии коронавируса. В первую очередь это касается массового голода в бедных государствах.