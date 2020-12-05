Российская Федерация в следующие десятилетия будет "прирастать" Арктикой и Северными территориями.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами и финалистами конкурса "Доброволец России", передает РИА "Новости".

По его мнению, в развитии данного направления заключается будущее страны, в том числе и с точки зрения добычи полезных ископаемых.

"Россия - северная страна, более 70% нашей территории находится в северных широтах. Все, что происходит на Севере, представляет для нас особый интерес, особую ценность. Я сейчас не говорю даже про освоение Северного морского пути", - сказал он.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин рассказал о возможном президентстве искусственного интеллекта.

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