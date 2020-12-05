Вчера Владимир Зеленский записал новый видеоблог.

Президент подвел итог коронавирусных исканий власти, объяснил логику нового локдауна, информацию о котором уже озвучили в правительстве.

Если по форме объяснения президента были как всегда выверенными, то по сути к ним есть серьезные вопросы. Разбирались, что на самом деле сказал Зе о локдауне и всем остальном.

Почему не будет локдауна в декабре

"Что до локдауна в декабре - я надеюсь, он нам не нужен", - заявил Зеленский.

Причем президент сослался на свое решение по этому вопросу. После совещаний со специалистами "я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре".

Интересное заявление - то есть по большому счету в Украине даты карантина определяет президент, у которого таких полномочий в общем-то нет. Зато теперь понятно, кто несет персональную ответственность за решения по коронавирусу.

Аргументация президента в том, что Минздрав не ожидает резких скачков заболевания в декабре. Поэтому ситуация в больницах якобы останется под контролем.

Оба утверждения вряд ли соответствуют реальности. По поводу больниц - соцсети переполнены историями о том, как умирающих людей отказываются госпитализировать. И какая жесть происходит в самих больницах - не хватает ни мест, ни врачей, ни кислорода.

Что же до динамики заболевания - то мы уже рассказывали, что после карантина выходного дня власти уменьшили число тестов. Если до новых ограничений число ПЦР-исследований регулярно превышало 50 тысяч, то после мини-локдауна до этой цифры не доходило ни разу. А подчас опускалось ниже 40 тысяч.

Такими манипуляциями, конечно, можно добиться любой статистики. Правда, реальности она вряд ли отвечает.

Впрочем, Зеленский уверен, что "ежедневное количество заболевших перестало расти так стремительно". Однако, как уже рассказывала "Страна", на деле соотношение заболевших к протестированным выросло на 7-10%.

Свои расчеты президент подкрепил шуткой, что мол эпидемия перестала расти в геометрической прогрессии, "как в свое время магазины Рошен".

Это, кстати, не единственный подкол в адрес Порошенко - в конце видео Зеленский пожелал украинцам солидарности, но потом назвал ее "плохим словом" и поправил на "единство".

Но вернемся к эпидемии. Как подвел итог президент, медицинская система благодаря карантину выходного дня "выдержала нокаутирующие удары", а проблемы в больницах являются точечными. О них "знаем и работаем". "Общая ситуация контролируемая и не диктует немедленного введения локдауна в декабре", - резюмировал Зе.

Остается вопрос - если карантин выходного дня позволил добиться таких результатов, почему его не продлили до конца года? Ведь это было бы лучше, чем полный локдаун. Ответа Зеленский не дал. Но, видимо, он кроется в том, что мера оказалась на самом деле неэффективной. И только ввергла бизнес (а значит и бюджет) в лишние убытки.

И Зе сам говорит, что в декабре бизнесу дадут работать и не позволят потерять прибыльный предпраздничный месяц. Что, видимо, и было определяющим мотивом - а не эфемерное улучшение статистики.

И такой мотив вполне понятен - в бюджет огромный дефицит уже сейчас. А локдаун - это и падение налоговых поступлений и необходимость выплачивать уже анонсированную, пусть и не большую, помощь. На это банально нет денег.

Что будет с локдауном в январе

"Его вероятность в январе существует. Она не маленькая", - предупредил Зеленский. И заявил, что обо всех ограничениях объявят не за неделю, а гораздо раньше.

Премьер Денис Шмыгаль вчера анонсировал, что все расскажут уже 9 декабря на заседании Кабмина.

Но опять же, вряд ли будет озвучено конкретное решение - вводить локдаун или нет.

Сам Зеленский, к слову, пообещал, что на праздники (даже в случае локдауна) будут открыты границы, и сдавать билеты тем, кто запланировал отпуск, не нужно.

А Шмыгаль вчера заявил, что при локдауне будет и транспорт работать весь без исключения. То есть такой "карантин лайт" получается.

То есть, власти активно намекают, что после Нового года будет локдаун. Но также активно они намекали, что он будет в декабре. А в итоге его нет. Как уже писалось выше - в основном по финансовым причинам.

И, скорее всего, именно эти причины и будут определяющими при решении по поводу январского карантина.