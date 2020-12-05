Ролик с угрозами венграм, который появился в сети в начале этой неделе, первоначально был размещен блогером из Сербии. И от него уже разошелся по интернету. А сам ролик снимал некий "гражданин соседнего государства".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции напомнили, на видео, которое появилось на многих сайтах в интернете, неизвестный в балаклаве и в военной форме угрожал украинским гражданами венгерского происхождения физической расправой.

"Нам точно известно, что это гражданин соседнего государства. Мы отследили, что на территории Западной Украины он находился исключительно в период записи ролика, а в день опубликования видео покинул пределы Украины. И еще интересный факт, который удалось установить полицейским: впервые провокационное видео, на котором якобы украинский активист угрожает представителям венгерского национального меньшинства, появилось на ютуб-канале блогера из Сербии. А после того, как ролик распространился в Украине, она его удалила", - заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Он полагает, что полученные 4 декабря электронные письма с угрозами венграм и провокационное видео являются звеньями одной цепочки.

"Не исключено, что в этой истории есть иностранный "след". Это сложный и запутанный клубок, который украинские полицейские шаг за шагом тщательно разматывают", – сказал Клименко.

Ранее "Страна" приводила видео, о котором упоминает Нацполиция.

Мы также сообщали об открытии дела в связи с этим роликом и о реакции на угрозы венграм главы МВД Арсена Авакова.