На клавдиевскую фабрику елочных игрушек в Киевской области, которая производила новогодние украшения для армии России, прибыли ветераны АТО. Они предъявили претензии директору производства.

Руководитель производства сказал главный аргумент, почему его фабрика взялась за этот заказ. "Лучше я оттуда возьму деньги и будут здесь платить налоги", - ответил директор.

Атошники с ним не согласились. Они потребовали, чтобы собственник показал утилизированные игрушки и контракты.

На данный на место, где находится фабрика, прибыли правоохранители. Проводится осмотр помещения. Всего для армии России было произведено 75 игрушек.

Напомним, клавдиевская фабрика елочных игрушек в Киевской области занималась производством украшений для российской армии. Владелец фабрики пожаловался на карантин и кризис, из-за чего стал вопрос о закрытии предприятия.