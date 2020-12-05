В субботу, 5 декабря, в издании "Голос Украины" был опубликован закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций".

Этот закон вступит в силу уже со следующего дня после его опубликования. То есть, в воскресенье 6 декабря.

В основном, он касается правопреемственности в отношении имущества, прав и обязанностей советов районов, которые были ликвидированы в ходе административно-территориальной реформы.

Однако, этот документ меняет важные нормы в Законе "О центральных органах исполнительной власти". А именно - упраздняются почти все полномочия временно исполняющих обязанности министров, в случае, если должность самого министра вакантна.

Парламент таким образом борется с желанием Кабмина в обход Рады назначать по сути министра, но без официального министерского портфеля (и.о. министра назначается просто голосованием правительства).

Как говорится в опубликованном законе, часть четвертая статьи 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" дополнена абзацем следующего содержания:

"Запрещается, если должность министра вакантна, возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения обязанностей министра, определенных пунктами 1 (кроме возглавления министерства), 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 121, 14, 15, 21, 24, 27 части второй статьи 8 настоящего Закона, а также пунктами 3, 6, 7, 8, 11, 12, 21 части второй статьи 18 настоящего Закона".

Таким образом, если министр не был назначен, первый зам или заместители в этом министерстве в статусе и.о. не будут иметь права:

- осуществлять руководство министерством,

- определять приоритеты работы министерства и пути исполнения возложенных на него задач, утверждать планы работы министерства и отчеты об их исполнении,

- вносить премьер-министру предложения о назначении на должности заместителей министра,

- вносить представления об образовании в пределах численности госслужащих и работников аппарата министерства и средств, предусмотренных на содержание министерства, ликвидацию, реорганизацию территориальных органов министерства как юрлиц публичного права, утверждать положения о них,

- утверждать структуру аппарата и его территориальных органов,

- создавать, ликвидировать, реорганизовывать территориальные органы министерства как структурные подразделения аппарата, которые не имеют статуса юрлиц,

- вносить на рассмотрение Кабмина предложения в случае мотивированного отказа губернаторов, согласовывать назначения руководителей территориального органов министерства, руководителей предприятий, которые находятся в сфере управления этим министерством, давать согласие на назначение этих руководителей,

- создавать, ликвидировать, реорганизовывать предприятия, которые находятся в сфере управления министерства, утверждать их уставы,

- назначать на должности и увольнять с них руководителей предприятий, организаций, которые находятся в сфере управления министерства, принимать решения относительно их поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности,

- отменять акты территориальных органов министерства,

- поднимать вопрос о поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности первого зама, заместителей и госсекретаря министерства,

- определять обязанности первого зама, заместителей министра, распределять полномочия министра,

- принимать решение о распределении бюджетных средств, распорядителем которых является министерство,

- подписывать приказы министерства.



Всех перечисленных обязанностей такие временно исполняющие обязанности министра должны лишиться уже с 6 декабря. У них, таким образом, остаются лишь чисто церемониальные функции: поднимать вопрос о присвоении рангов госсекретарю, представлять министерство в публично-правовых отношениях с другими органами власти, привлекать госслужащих к рассмотрению вопросов, созывать совещания.



В настоящее время под новое положение подпадают сразу два временно исполняющих обязанности министров - Сергей Шкарлет (и.о. министра образования) и Юрий Бойко (и.о. министра энергетики).



Оба этих исполняющих обязанности министров были назначены на нынешние должности с должностей заместителей министра.



Оговорка в новом законе, что "запрещается, если должность министра вакантна, возложение на первого заместителя министра, заместителей министра исполнения обязанностей министра" лишает и Шкарлета и Бойко большинства их полномочий.



Кроме того, закон "О Кабинете Министров Украины" был дополнен положением о том, что в случае формирования Кабмина в полном должностном составе образование нового министерства, отклонение Верховной Радой кандидатуры на должность члена Кабмина, освобождении от должности члена Кабмина, представление о назначении на соответствующую должность члена Кабмина вносилось в течение 30 дней со дня обретения полномочий Кабинетом Министров.

Народный депутат Алена Шкрум (фракция "Батькивщина"), которая была автором этой поправки к законам отметила "Стране", что с момента вступления закона в силу Кабмин должен подать кандидатуры на министров образования и энергетики.

"В течении 30 дней премьер должен подать кандидатуры на министров. А у и.о. будут ограниченные полномочия", - сказала Шкрум.