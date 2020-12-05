Журналист Роман Сущенко, возглавляющий "Европейскую солидарность" в Черкасской области, был избран первым заместителем председателя областного совета. За него проголосовали 38 депутатов.

Об этом Сущенко написал на своей странице в Facebook.

"Для меня лично и для моих однопартийцев это не только триумфальное решение, неожиданное изменение ритма жизни и карьеры, новый источник знаний, пространство совершенствования умственных способностей, укрепление рефлексов и расширение возможностей интуиции, но и новое, непростое испытание и большая ответственность", – написал он.

"Для политической партии "Европейская Солидарность" это знаковое и чрезвычайно важное событие. Ее ход показал высокое доверие не только среди электората партии, напомню, что это 33 461 избиратель, бюллетени которых признали действительными, но и ярко продемонстрировал качественное изменение политических настроений среди местных элит в пользу "Европейской Солидарности". Элит, которым доверяет и которых поддерживает почти 40% активных избирателей Черкащины", – отметил политик.

"Спасибо депутатам фракции "Европейская Солидарность" за монолитное единство, примерную демонстрацию партийной дисциплины, креативность и изобретательность при ведении сложных переговоров с партнерами, умение убеждать оппонентов и мастер-класс новичкам в политике, которые быстро учатся", – отметил он.

"Спасибо депутатам всех политических партий, поддержавших кандидатуру "Европейской Солидарности" на должность первого заместителя председателя Черкасского областного совета, а также тем, кто хотел, но не смог этого сделать по разным причинам. С уважением отношусь к каждому вашему выбору", – подчеркнул Сущенко.

Также он поблагодарил журналистов, блоггеров, фотокорреспондентов и видеоператоров, освещавших ход сессии совета за внимание и профессиональную работу в интересах общественности.

Отметим, что во фракции "ЕС" в Черкасском областном совете, которую возглавил Виталий Коваль, 9 депутатов: Роман Сущенко, Оксана Цыганок, Виталий Коваль, Александр Радуцкий, Наталья Качан, Вячеслав Бабенко, Михаил Грабовский, Сергей Буцко, Виктор Погорелый.

Напомним, ранее Сущенко рассказал, что он попал в Россию, где его задержали, из-за подставы собственного кума.

Также мы писали, что освобожденному журналисту Сущенко закрыли въезд в Россию на 20 лет.