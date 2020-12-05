Прокуратура Автономной республики Крым, после обращения министерства иностранных дел, возбудило уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвовало в строительстве оперного театра в аннексированном Севастополе.

Об этом написал спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев у себя в Facebook.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", - написал он.

Также Макеев рассказал, что руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится от "клейма карманного архитектора Кремля". Теперь Киев намерен добиваться санкций против Coop Himmelblau.

Напомним, посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал о планах австралийского бюро "Coop Himmelblau" построить театр в аннексированном Крыму еще в начале декабря.

Ранее мы писали, что в Крыму заявили об открытии "первого иностранного консульского учреждения" представительства Никарагуа. За что Украина ввела санкции против Никарагуа.