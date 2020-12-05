Против архитектурного бюро из Австралии открыли дело за строительство в Крыму. Фото: ria.ru

Прокуратура Автономной республики Крым, после обращения министерства иностранных дел, возбудило уголовное дело против представителей австрийского архитектурного бюро Coop Himmelblau, которое участвовало в строительстве оперного театра в аннексированном Севастополе.

Об этом написал спецпредставитель по вопросам санкционной политики ведомства Алексей Макеев у себя в Facebook.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд на Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери", - написал он.

Также Макеев рассказал, что руководитель бюро Вольф Прикс еще долго не избавится от "клейма карманного архитектора Кремля". Теперь Киев намерен добиваться санкций против Coop Himmelblau.

Против архитектурного бюро из Австралии открыли дело против строительства в Крыму. Скриншот: facebook.com/oleksii.makeiev

Напомним, посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал о планах австралийского бюро "Coop Himmelblau" построить театр в аннексированном Крыму еще в начале декабря.

Ранее мы писали, что в Крыму заявили об открытии "первого иностранного консульского учреждения" представительства Никарагуа. За что Украина ввела санкции против Никарагуа.

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