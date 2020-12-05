В субботу, 5 декабря, польские фермеры заблокировали тракторами дорогу в Варшаве, рассыпав при этом на проезжей части капусту.

Об этом рассказывает Onet.

Так, утром фермеры на тракторах перекрыли перекресток улиц Плоцкой и Каспшака. Протестующие въехали в польскую столицу на тракторах. Они рассыпали на проезжей части капусту, сделав движение автомобилей невозможным.

Глава организации фермеров АргоУния Михаил Колодзейчак рассказал, что протест связан с ухудшением финансового положения польских работников. В частности, речь идет о низких ценах на закупку сельхозпродукции, а также недостаточных субсидиях от правительства.

"Мы требуем, чтобы правительство исправило свои ошибки. Нужно выплатить людям компенсации, заморозить выплаты по кредитам. Торговля закрыта, наши продукты не продаются. Пусть правительство возьмет на себя ответственность за всех", - сказал он.

В Польше проходит масштабный протест фермеров. Видео: facebook.com/projektAGROunia

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