Лимоны на вес золота. За неделю цитрусовые в Украине подорожали 22%
По состоянию на 4 декабря стоимость лимонов выросла на 22% до 30-50 гривен/кг по сравнению с 27 ноября.
Об этом сообщает аналитическая платформа "East-Fruit".
"На сегодняшний день лимоны на украинском рынке предлагаются к продаже по 30-50 гривен/кг (1,06-1,77 доллара/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.
По мнению экспертов, взлет цены связывают в первую очередь с повышенным интересом оптовых компаний и розничных сетей.
Как отмечается, закупочная цена лимонов на внешнем рынке также выросла, что способствовало подорожанию этого фрукта на украинском рынке.
На данный момент лидером по объемам поставок лимонов в Украине является Турция, которая несколько сократила поставки цитрусовых, что также в результате привело к очередному росту цен в данном сегменте.
В среднем на данный момент лимоны в Украине стоят на 25% дороже, чем в декабре 2019 года.
Такую ценовую разницу по сравнению с прошлым годом отраслевые эксперты связывают со значительной девальвацией гривны по отношению к доллару и евро.
Напомним, ранее стало известно, что в Украине взлетели цены на красную икру.
Также сообщалось, что в октябре в Украине больше всего подорожали сахар и яйца и коммуналка.