По состоянию на 4 декабря стоимость лимонов выросла на 22% до 30-50 гривен/кг по сравнению с 27 ноября.

Об этом сообщает аналитическая платформа "East-Fruit".

"На сегодняшний день лимоны на украинском рынке предлагаются к продаже по 30-50 гривен/кг (1,06-1,77 доллара/кг), что в среднем на 22% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, взлет цены связывают в первую очередь с повышенным интересом оптовых компаний и розничных сетей.

Как отмечается, закупочная цена лимонов на внешнем рынке также выросла, что способствовало подорожанию этого фрукта на украинском рынке.

На данный момент лидером по объемам поставок лимонов в Украине является Турция, которая несколько сократила поставки цитрусовых, что также в результате привело к очередному росту цен в данном сегменте.

В среднем на данный момент лимоны в Украине стоят на 25% дороже, чем в декабре 2019 года.

Такую ценовую разницу по сравнению с прошлым годом отраслевые эксперты связывают со значительной девальвацией гривны по отношению к доллару и евро.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине взлетели цены на красную икру.

Также сообщалось, что в октябре в Украине больше всего подорожали сахар и яйца и коммуналка.