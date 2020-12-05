Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина ведет переговоры с производителями вакцины от коронавируса, однако инфраструктура страны готова к хранению вакцины при температуре максимум до -8 по Цельсию.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина.

"Главное – именно обеспечить Украину в кратчайшие сроки вакциной. В рамках глобальной инициативы COVAX 8 млн доз мы должны получить в первом полугодии, надеемся, что это будет конец первого – начало второго квартала. Там есть у них в портфеле вакцины AstraZeneca, Moderna, Novavax. Помимо COVAX, в том числе с компаниями, которые мы назвали, мне кажется, что мы уже на финальной стадии подписания документов и сможем в скором будущем сказать о непосредственно поставках от компаний", - сказал он.

В то же время Степанов рассказал, что Украина не имеет инфраструктуры для транспортировки и хранения вакцины Pfizer.

"Вакцина Pfizer с температурой -70 °С... мы все живем в Украине и понимаем, что у нас этой инфраструктуры на сегодняшний день нет. У нас даже холодильных установок ограниченное количество. Мы уже все их определили, то есть знаем, где можем хранить эту вакцину", - рассказал он.

Максим Степанов рассказал о вакцинации украинцев от коронавируса. Смотреть с 30:56. Видео: YouTube/Свобода слова Савика Шустера

Напомним, Интерпол направил правоохранителям 194 стран уведомление, в котором предупредил о преступниках, нацеленных на подделку и продажу вакцин от коронавирусной инфекции.

До этого "Страна" писала, что в ВОЗ считают, что вакцинация не избавит человечество от коронавируса.