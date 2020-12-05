Интерпол направил правоохранителям 194 стран уведомление, в котором предупредил о преступниках, нацеленных на подделку и продажу вакцин от коронавирусной инфекции.

Об говорится в заявлении организации.

"Поскольку ряд вакцин от COVID-19 приближается к утверждению и глобальному распространению, обеспечение безопасности цепочки поставок и выявление незаконных веб-сайтов, продающих поддельные продукты, будут иметь важное значение. Необходимость координации между правоохранительными и регулирующими органами здравоохранения также будет играть жизненно важную роль в обеспечении безопасности людей и благополучия сообществ", – говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Штока заявил, что вакцины от коронавируса являются главной целью преступных организаций.

"Пока правительства готовятся к внедрению вакцин, преступные организации планируют проникнуть в цепочки поставок или нарушить их. Криминальные сети будут нацелены на ничего не подозревающих представителей общественности, продавая им через поддельные веб-сайты поддельные лекарства, которые могут представлять значительный риск для здоровья и даже жизни тех, кто их будет принимать", – сказал Шток.

В "оранжевом" уведомлении Интерпола происходящее описывается как "потенциальная преступная деятельность в отношении фальсификации, кражи и незаконной рекламы вакцин против COVID-19 и гриппа", а пандемия "уже привела к беспрецедентно-хищническим преступным деяниям".

"Важно, чтобы правоохранительные органы были как можно более подготовлены к натиску всех видов преступной деятельности, связанной с вакциной COVID-19, поэтому Интерпол и выпустил это глобальное предупреждение", – отметили в организации.

Также там добавили, что координация между разными правоохранительными органами и органами, регулирующими сферу здравоохранения, "будет играть жизненно важную роль" для обеспечения безопасности людей.

Напомним, ранее "Страна" писала, что в ВОЗ считают, что вакцинация не избавит человечество от коронавируса.

Тем временем в Москве уже начали вакцинацию населения от коронавируса.