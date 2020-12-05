Место в Австралии, где приземлится грунт с астероида Рюгу. Фото: twitter.com/haya2e_jaxa

Японский межпланетный зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), пролетающий мимо Земли, сбросил капсулу с образцами грунта астероида Рюгу, которая должна будет приземлиться в Австралии.

Об этом сообщает Японской агентство аэрокосмических исследований в Twitter.

Так, образцы реголита с астероида, который находится на расстоянии 340 млн км от Земли, были взяты японским зондом в ходе нескольких посадок на поверхность в 2019 году.

Посадка капсулы ожидается в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени в штате Южная Австралия. Там уже расположена японская поисковая группа. После получения, капсула будет  доставлена для вскрытия в лаборатории JAXA в Японии.

В то же время сам зонд "Хаябуса-2", обогнув Землю, продолжит полет к следующему астероиду – 1998 KY26. Он находится на орбите между Землей и Марсом.

Напомним, японские ученые добились очередного успеха в своих космических исследованиях. Исследовательский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") совершил вторую посадку на астероид Рюгу, который находится в 280 миллионах километров от Земли.

Ранее "Страна" сообщала, что к Земле с разной скоростью мчатся сразу четыре опасных астероида.

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