Российскую федерацию триатлона возглавила дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения.

Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, она была единственным претендентом на этот пост. Выборы прошли 5 декабря в здании Олимпийского комитета России.

"Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности", – заявила она в комментарии агентству.

Прежний руководитель ФТР Петр Иванов был избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

Ксении Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Является руководителем "Лиги героев", которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, в том числе проектов "Забег.РФ", "Гонка героев", "Арена героев".

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Шойгу и мэр Москвы Собянин привились от коронавируса российской вакциной.

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