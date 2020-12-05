В Москве на базе взрослых поликлиник заработали 70 кабинетов вакцинации от коронавируса covid-19. Предполагается, что до конца года откроется еще 100 кабинетов.

Об этом рассказывают "РИА Новости".

"Москвичи смогут сделать прививку в том случае, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от коронавируса и в последние 30 дней не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана", - говорится в сообщении.

Процедура будет делаться по предварительной записи, которая открыта на сайте mos.ru на две недели вперед.

Уточняется, что прививать людей будут вакциной Спутник V.

Напомним, российский вице-премьер-министр Татьяна Голикова сказала, что вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" созданы на основе разных принципов. Чиновница пояснила, какая между ними разница.

Мы также сообщали, когда в соседней стране начнется всеобщая вакцинация.