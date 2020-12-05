Только на этой неделе коронавирусную инфекцию подхватили до 10 народных депутатов из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщил источник "Страны" в СН.

Напомним, в конце ноября заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк сообщила, что в парламенте более 60 человек болеют COVID-19. Так, к 22 ноября опасной инфекцией заболели 27 народных депутатов. Коронавирусная болезнь также подтверждена у 34 работников аппарата Рады.

Тем временем, по данным на 5 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 13 825 человек. Всего с начала эпидемии в Украине заболели 801 716 человек. Выздоровели 412 533 пациента. Летальных случаев – 13 421 украинец.

Вчера президент Зеленский заявил о высокой вероятности локдауна в январе.