Ассоциация украинских импортеров рыбы и морепродуктов заявила о росте цен на красную икру в среднем на 20% в сезоне 2020 года.

Об этом сообщил гендиректор ассоциации Дмитрий Загуменный, передает "Украинские новости".

"На 20% выше цена, чем в прошлом году", - сказал он.

По его словам, сезон промысла икры горбуши и кеты на Аляске (США) продолжается с конца июня по сентябрь, поэтому цена на эту икру принципиально не меняется в закупке с октября по май.

Именно оттуда вся легальная икра этих рыб в Украине. Икра форели, которую Украина импортирует из Дании, Норвегии, Финляндии, является аквакультурной и она есть на рынке весь год.

Он уточнил, что определенным образом на цене сказывается курс доллара к гривне.

На данный момент стоимость икры горбуши не ниже 1,8-2 тыс. гривен/кг, икры кеты - 2-2,4 тыс. гривен/кг, икры форели - 1,4-1,6 тыс. гривен/кг.

"Если сравнивать с прошлым сезоном, то надо сказать, что на стоимость закупки влияет в первую очередь количество рыбы, которое приходит к берегам на нерест. В этом году рыбы пришло на 30-40% меньше, поэтому стоимость икры выше", - прокомментировал Загуменный.

В то же время икра аквакультурной форели в закупке может быть дешевле прошлого года, поскольку из-за коронавируса ресторанно-отельный бизнес Европы был закрыт.

Напомним, недавно на границе РФ застрял грузовик с красной икрой для украинцев на Новый год. Деликатес забрали налоговики.

Также мы писали, что лосось на Камчатке плохо пошел на нерест. Красная икра может стать дефицитом.