Проводные операции для газопровода "Северный поток-2" в водах Германии будет вести якорный трубоукладчик "Фортуна". Судно будет находится в Балтийском море южнее мелководного района Адлергрунд в период с 5 по 31 декабря.

Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения, распространенного Федеральным и гидрографическим агентством ФРГ.

По данным портала MarineTraffic, в настоящее время "Фортуна" находится в немецком порту Висмар.

До этого считалось, что прокладывать трубы собирались при помощи судна "Академик Черский". Сегодня утром стало известно, что оно остановил движение в сторону Германии.

Напомним, Конгресс США согласовал статью законопроекта об оборонном бюджете, которая предусматривает расширение санкций против строительства российского трубопровода "Северный поток-2".

До этого мы рассказывали, что избранный президентом США демократ Джо Байден выступил за введение новых жестких санкций против российского газопровода "Северный поток-2".