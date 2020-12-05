В пятницу вечером, 4 декабря, в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии автобус с пассажирами сорвался с эстакады, расположенной на высоте около 35 метров над железной дорогой. Погибли 17 человек.

Об этом сообщает G1.

Так, 12 человек скончались сразу на месте, еще пятеро умерли в больнице. Пострадали не менее 27 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Их пришлось на вертолете доставить в больницу скорой помощи.

Сам автобус, который выехал из деревни в сельской местности Мата-Гранди, направлялся в Сан-Паулу. Он принадлежит компании Localima Turismo. Вероятной причиной катастрофа называют отказ тормозной системы транспортного средства.

Как позже выяснили в полиции, водитель сумел выскочить из кабины до падения транспорта, после чего он скрылся с места инцидента.

"Водитель крикнул, что он потерял тормоза, и автобус начал катиться задним ходом, неуправляемый, ударившись о боковую защиту моста. В этот момент шесть человек успели спрыгнуть с автобуса до того, как он упал, в том числе водитель, который все еще не найден", - сказали в местной пожарной части.

В Бразилии автобус с пассажирами рухнул с моста, погибли люди. Фото: g1.globo.com

На данный момент известно, что расследованием катастрофы занимаются силовики.

Напомним, в Санкт-Петербурге мотоциклист упал с разведенного Сампсониевского моста в реку Большуая Невка и разбился насмерть.