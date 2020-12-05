Американский президент Дональд Трамп поручил вывести "большую часть" контртеррористического контингента страны из Сомали с начала следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Поэтому решение часть военных могут покинуть восток Африки. Однако другие силы будут размещены в соседних с Сомали странах, и они будут в состоянии проводить операции на территории Сомали... чтобы сохранить давление не экстремистские группировки в стране", - говорится в сообщении.

По информации АР, в Сомали находятся около 700 военнослужащих США.

Напомним, 28 ноября в столице Сомали террорист-смертник взорвал бомбу спустя несколько часов после завершения визита в. о. министра обороны США Кристофера Миллера. Тогда погибли шесть человек.

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