Избранный президент США Джо Байден рассказал, что избежать массовых гуляний и скоплений людей в центре Вашингтона по случаю церемонии его инаугурации.

Его слова приводит "Голос Америки".

"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", - сказал он.

В то же время Байден рассказал, что активность по случаю инаугурации будет носить виртуальный характер, в ходе которого "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого".

По словам избранного президента США, сейчас он работает с командой организаторов, подготовивших онлайн-съезд "демократов" в августе.

Байден утверждает, что масштабный инаугурационный парад повысил бы риск распространения коронавирусом, чего он хотел бы избежать. При этом нынешний глава Белого дома Дональд Трамп пока не уточнял, будет ли присутствовать на инаугурационной процессии.

Напомним, Байден намерен попросить американцев носить маски в течение 100 дней после его инаугурации.

Также писали о планах Джо Байдена на первые 100 дней президентства. В частности, новая администрация США будет активно бороться с эпидемией коронавируса.