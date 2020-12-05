По состоянию на утро субботы, 5 декабря, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 13 825 человек. Выздоровели за последние 24 часа 14 724 пациента.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов у себя на странице в Facebook.

"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировали 1 504 человек; летальные случаи – 226; выздоровели – 14 724", - говорится в сообщении.

Степанов также рассказал, что за сутки было проведено 67 533 тестирования, из которых методом ПЦР 44 538, а методом ИФА – 22 995.

Всего с начала эпидемии в Украине заболели 801 716 человек. Выздоровели 412 533 пациента. Летальных случаев – 13 421 украинец.

Напомним, в Минюсте рассказали украинцам, что под собой подразумевает самоизоляция, кто обязан ее отсидеть и как получить денежную компенсацию за временную нетрудоспособность.

Также "Страна" приводила слова главы программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майка Райана о том, что появление вакцины не избавит человечество от коронавируса.