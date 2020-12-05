Китайские ученые создали квантовый компьютер, который делает вычисления в 10 миллиардов раз быстрее, чем появившийся год назад прототип от Google.

Об этом сообщает китайское государственное новостное агентство Xinhua. А результаты испытаний суперкомпьютера группа китайских ученых опубликовала в журнале Science.



Квантовые компьютеры отличаются от обычных, даже самых быстрых, невероятной вычислительной мощностью. Они используют понятия квантовой механики и работают не с битами как единицей информации (0 или 1), а с кубитами. То есть могут одновременно быть и 0, и 1.

Скорость вычислений китайского компьютера можно оценить в 100 трлн раз выше, чем у самого быстрого существующего сейчас суперкомпьютера.

Как пишет Xinhua, это серьезный вычислительный прорыв для Китая и первый этап в достижении полномасштабных квантовых вычислений - так называемого квантового превосходства. Традиционные компьютеры не могут произвести те же вычисления за разумное количество времени.

"Квантовый вычислительный прорыв - это как порог. Это доказывает, что если новый прототип квантового компьютера превосходит самый сильный традиционный в определенных задачах, то прорывы могут произойти и во многих других сферах", - сказал профессор Китайского университета науки и технологий Лу Чаоян.

Мощности китайского суперкомпьютера смогут пригодиться в таких исследованиях и технологиях, как теория графов, машинное обучение и квантовая химия.

Ранее "Страна" писала о создании процессора размером с кристалл соли.

Мы также публиковали видеопрезентацию мощного суперкомпьютера от Google.



