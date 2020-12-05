Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. В нем он рассказал, стоит ли отменять отпуск и поездки за рубеж в январе 2021 года, когда, с большой долей вероятности, введут карантин.

Ролик появился в Фейсбук главы государства вечером 4 декабря.

По словам Зеленского, не нужно отказываться от заграничных поездок в январе.

"Вероятный локдаун в январе не означает, что вам нужно отменить запланированный отпуск, сдать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда и для въезда", - заверил Зеленский.

Ранее президент обещал сообщить украинцам об ужесточении мер заранее.

"Страна" приводила объяснение Владимира Зеленского, почему не будет локдауна в декабре - до новогодних праздников.