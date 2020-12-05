В случае локдауна границы украинцам не закроют - Зеленский
Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. В нем он рассказал, стоит ли отменять отпуск и поездки за рубеж в январе 2021 года, когда, с большой долей вероятности, введут карантин.
Ролик появился в Фейсбук главы государства вечером 4 декабря.
По словам Зеленского, не нужно отказываться от заграничных поездок в январе.
"Вероятный локдаун в январе не означает, что вам нужно отменить запланированный отпуск, сдать авиабилеты. Для граждан Украины государственная граница будет открытой и для выезда и для въезда", - заверил Зеленский.
Ранее президент обещал сообщить украинцам об ужесточении мер заранее.
"Страна" приводила объяснение Владимира Зеленского, почему не будет локдауна в декабре - до новогодних праздников.
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