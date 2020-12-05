Владимир Зеленский выпустил новый видеоблог. В нем он рассказал, стоит ли ожидать введения карантина в январе 2021 года.

Ролик появился в Фейсбук главы государства вечером 4 декабря.

"Второй вопрос: будет ли локдаун в январе? Давайте честно, совсем избежать локдауна будет очень сложно. Его вероятность в январе существует, она не маленькая. Но я поручил правительству на следующей неделе сообщить вам заранее, детально, когда будет локдаун, какой его четкий формат, исчерпывающий список всех карантинных мер. То есть ни для кого это не будет сюрпризом. Это я обещаю. И не за неделю, как предусмотрено законом, правительство сообщит, а намного раньше", - заверил президент.

Ранее Зеленский объяснял, почему не будет локдауна в декабре.

Президент также показывал, как надо и не надо носить маску.