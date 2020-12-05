В ближайшие два года в Украине внедрят 2D-кодирование для всех лекарств, которое не только поможет в борьбе с фальсификацией препаратов, но и считается обязательной нормой для стран, входящих в Европейский Союз.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопросы о фальсификации лекарств.

"Кроме уголовной ответственности, должно еще быть системное решение борьбы с ней. И одним из таких системных решений мы видим введение в Украине контроля за лекарствами через внедрение 2D-кодирования. В следующем году мы хотим сделать пилот первый, и чтобы до конца 2022 года все полностью было через 2D-кодирование", - сказал он.

Внедрение 2D-кодирования гарантирует, что препарат не является фальсифицированным, просроченным или завезенным в страну с нарушением норм, а также защищает ответственный фармацевтический бизнес.

С февраля 2019 года 2D-кодирование является обязательной нормой для стран Европейского Союза.

Как писала "Страна", год назад Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за подделку лекарств.

Мы также не раз сообщали о случае продажи поддельных и нелегальных лекарств. Например, как в Днепре через аптеки продавали нелегальные препараты и наркотики.