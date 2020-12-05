Президент Владимир Зеленский 4 декабря записал новый видеоблог. Большая его часть была посвящена теме коронавируса и карантина. В связи с этой темой глава государства весьма неожиданно помянул магазины Петра Порошенко "Рошен".

Ролик опубликован в Фейсбук Зеленского.

Президент сравнил рост числа зараженных коронавирусом с темпами открытия новых кондитерских магазинов своего предшественника.

"Карантин выходного дня, какое бы отношение к нему ни было, дал свой результат. Ежедневное количество заболевших перестало расти настолько стремительно и геометрично (видимо, имелась в виду геометрическая прогрессия - Ред.), как когда-то магазин "Рошен" по всей стране. Поэтому нам удалось сбить эту динамику. Медицинская система не пропустила нокаутирующих ударов, поэтому она справляется и она выдержит", - заверил президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский жестами показал украинцам, как не надо носить маску.

Мы также цитировали его слова по поводу границ, которые останутся открытыми на карантине.