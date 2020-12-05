"Страна" продолжает отслеживать подробности резонансного преступления - убийства музыканта и аранжировщика Александра Деревянко.

Сегодня Печерский райсуд рассматривает ходатайства о содержании под стражей для Юрия Туманского - 31-летнего уроженца Луганска и выпускника следственного факультета Луганского института внутренних дел и 35-летнего Дениса Мамедова - фитнесс-тренера, который брал уроки игры на гитаре у жертвы. Как мы узнали в окружении убитого музыканта, роковым для него оказалось репетиторство для Дениса Мамедова.

Он втерся в доверие к музыканту, и узнал, что тот владеет двумя квартирами и ценными музыкальными инструментами, в частности, гитарами. Мамедов, по данным наших источников, пустил пыль в глаза Деревянко, будто хочет научиться играть на гитаре и сделать предложение своей девушке в романтической обстановке.

Однако план, по данным наших собеседников из МВД, был совсем иным. Денис сговорился со своим знакомым Юрием, что они убьют музыканта, а потом вдвоем вывезут труп в гараж, который арендовал Юрий в Борисполе и зальют бетоном. Шансы найти труп при таких обстоятельствах минимальны, также бандиты собирались создать искусственные доказательства выезда Деревянко в "ЛНР" (будто бы он пропал на неподконтрольной территории). Во время одного из уроков игры на гитаре, по предварительным данным, Денис, будучи физически сильным спортсменом, без труда задушил Деревянко.

Причем душил как руками так и грифом гитары. Затем он вместе с Юрием упаковал труп в полиэтилен, чтобы не было запаха, и тайком вывез в гаражный кооператив в Борисполе. Но залить бетоном тело не успели.

Разработкой бандитского дуэта занимались сотрудники Департамента стратегических расследований, полиция и прокуратура.

После убийства злоумышленники выкрали из квартиры музыканта на улице Мазепы ценные гитары и правоустанавливающие документы на две квартиры. Они собирались подделать дарственные от имени Деревянко и перепродать квартиры, а деньги присвоить. Сейчас обоим вручили подозрение по п.12 ч.2 ст.115 УК Украины - Убийство по предварительному сговору группой лиц. Им грозит наказание вплоть до пожизненного.

Не так давно один из подозреваемых в убийстве Деревянко искал вакансии в сфере фитнесс-индустрии

Напомним, в Киеве пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко, который работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Вскоре после исчезновения было найдено его тело.

Как сообщала "Страна", стали известны подробности убийства украинского музыканта Александра Деревянко, который исчез 22 ноября и был найден мертвым в ночь на 5 декабря.