Печерский районный суд Киева по ходатайству Киевской городской прокуратуры изменил меру пресечения Сухробу Каримову на принудительное психиатрическое лечение. Этот 32-летний гражданин Узбекистана 3 августа угрожал взорвать отделение банка в киевском бизнес-центре "Леонардо".

О вердикте суда сообщила в Фейсбук пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением. Основанием для внесения ходатайства стали выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Кроме того, эксперты установили, что в настоящее время по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими", - написала Максимец.

При этом, по мнению прокурора, применение к подозреваемому менее строгого пресечения, чем помещение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением, не обеспечит предотвращение рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины.

Летом "Страна" подробно рассказывала о захвате банковского отделения Каримовым.

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