Врач дал несколько советов о том, как минимизировать риск заражения коронавирусом при проживании с больным в одной квартире. Это возможно, даже если ухаживать за таким родственником.

Об этом врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире радио Sputnik.

Так, в первую очередь необходимо поселить больного в отдельной комнате, пить и есть из разной посуды. При каждом выходе из комнаты зараженный должен носить маску и мыть руки перед прикосновением к общим поверхностям, однако продезинфицировать их, как и общие помещения, все равно придется.

Выходить из комнаты пациенту рекомендуется, только когда "все остальные разбежались по углам. Тогда все будет нормально. У нас полно случаев, когда ухаживают за заболевшим членом семьи, но не заражаются", – рассказал Болибок.

Однако инфицирование также далеко не всегда приводит к заражению, так как в большинстве случаев иммунитет справляется. Если только его функции не нарушены употреблением алкоголя, стрессом, переохлаждением или отравлением.

"Из тех, кто заражается, болеет очень небольшая часть, соотношение примерно 1 к 20 или даже 1 к 50", – добавил иммунолог.

Напомним, декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.

Как сообщала "Страна", в Министерстве здравоохранения Украины развенчали очередной миф о коронавирусе, который якобы может передаваться через обувь.