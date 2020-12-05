В Киеве несколько дней назад пропал известный музыкант и аранжировщик, 65-летний Александр Деревянко, который работал со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль. Вскоре после исчезновения было найдено его тело.

Как узнала "Страна" из информированных источников в МВД, труп Деревянко обнаружили днем 4 декабря в Борисполе, в одном из гаражных кооперативов. На теле были следы насильственной смерти – на на шее мужчины виднелись следы удушения.

По горячим следам полиция задержала двоих парней, один из которых арендовал упомянутый гараж. Позже выяснилось, что он также брал уроки игры на гитаре у Деревянко.

Александра могли задушить

Как предполагают правоохранители, парни втерлись в доверие к музыканту под видом желающих брать уроки, а вскоре задушили его в собственной квартире, вывезли труп и спрятали в гараже в Борисполе. Все это было сделано для того, чтобы позже подделать документы на квартиру от имени убитого и продать ее.

За групповое убийство задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Органы досудебного расследования будут добиваться заключения их под стражу на время следствия без залога.

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти скорая помощь доставила музыканта в 15-ю больницу. У него была разбита губа, врачи также подозревали черепно-мозговую травму.

После больницы его больше не видели живым. Телефоны Александра не отвечали в течение недели. По словам друзей музыканта, в его двери была найдена записка (якобы написанная его рукой) о том, что он уехал в командировку. Вероятнее всего, записку подделали убийцы, чтобы запутать следствие.

Записка, найденная в дверях квартиры музыканта на улице Мазепы, вероятно, была подделана убийцами

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