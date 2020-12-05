Китай впервые в своей истории смог удачно запустить собственный термоядерный реактор HL-2M Tokamak - для исследования ядерного синтеза.

Об этом сообщает Phys.org.

Ученые утверждают, что этот реактор является самым большим исследовательским устройством в области ядерного синтеза в Китае и может достигать температуры свыше 150 млн градусов Цельсия. Что является существенным прогрессом в области исследований в ядерной энергетике.

Этот объект расположен на юго-западе провинции Сычуань, и его строительство было завершено в конце прошлого года.

Китайские ученые надеются, что устройство потенциально может открыть доступ к мощному источнику чистой энергии. Из-за огромного количества энергии и тепла его иногда называют "искусственным солнцем".

Так, реактор использует мощное магнитное поле для плавления горячей плазмы и может достигать температуры свыше 150 млн градусов по Цельсию, что примерно в десять раз жарче, чем ядро ​​Солнца.

Напомним, ранее Китай развернул свой флаг на поверхности Луны.

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