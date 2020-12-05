В ООН ожидают, что 2021 год принесет множество гуманитарных проблем на фоне падения экономики многих, даже развитых, странах из-за пандемии коронавируса. В первую очередь это касается массового голода в бедных государствах.

Об этом сообщает Reuters.

Так, глава Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли на специальном заседании ООН касательно пандемии коронавируса заявил, что в следующем году человечество сможет наблюдать одну из самых страшных гуманитарных катастроф за последние 75 лет, что будет вызвано голодом из-за финансовых проблем многих стран в этом году. Поэтому богатые государства не должны "затоптать" в конкуренции за вакцину от коронавируса.

Он отметил, что следующий год "будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы наблюдаем сейчас". Так, в течение последних четырех лет число голодающих из-за военных конфликтов людей выросло с 80 до 135 миллионов, однако за год прогнозы на этот показатель подскочили вдвое - до 270 миллионов.

Из-за пандемии нуждающихся в гуманитарной помощи стало на 40% больше, что требует как минимум 35 миллиардов долларов на покрытие этих нужд. Однако генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в ноябре рассказал, что в бюджете Всемирной продовольственной программы не хватает пяти миллиардов долларов.



Поэтому в ООН призвали богатые страны помочь развивающимся - выделить 4,3 миллиарда долларов, чтобы вакцины от коронавируса стали доступны всем.

Напомним, Европейская комиссия запустит фонд ЕС по восстановлению экономики в 750 миллиардов евро без Венгрии и Польши, если на следующей неделе заседание совета по вопросам бюджета зайдет в тупик.

Как сообщала "Страна", председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что власти страны, вероятно, будут вынуждены в ближайшие годы урезать ассигнования на военные нужды из-за коронавируса.