Западное побережье США часто страдает от землетрясений и масштабных лесных пожаров. Однако штат Калифорния может ожидать гораздо более разрушительное бедствие, последствия которого окажутся намного ужаснее. Это так называемый мегашторм.

О вероятности мегашторма сообщает ABC News.

Сейчас в Калифорнии начинается сезон дождей, которые могут непрерывно лить почти месяц. По данным ученых, на штат может выпасть от трех до шести метров осадков, в результате чего все крупнейшие города Калифорнии окажутся под пятиметровым слоем воды.

Эксперты назвали этот вероятный сценарий развития событий ARkStorm.

Сейсмолог Люси Джонс отметила, что такая мегакатастрофа уже была зимой 1861-1862 годов. Она сопровождалась рекордным количеством жертв и разрушений.

Город Сакраменто после наводнения 1862 года

Ученый-климатолог Дэниел Суэйн считает, что трагедия может повториться. В таком случае стоит ожидать большого количества жертв. Кроме того, как минимум полтора миллиона жителей Калифорнии будут вынуждены эвакуироваться.

Джонс и Суэйн подчеркнули, что мегашторм неизбежен. По годовым кольцам деревьев они вычислили, что за последние 1800 лет штату пришлось пережить не менее шести потопов, которые по масштабам превосходили стихийные бедствия 1861-1862 годов.

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