Китайские ученые создали переносные оптические часы, погрешность у которых составляет меньше секунды за 2,4 млрд лет.

Об этом сообщает Синьхуа.

Отмечается, что у группы исследователей ушло 10 лет на разработку переносных оптических стандартов частоты на одиночных ионах кальция.

Оптический стандарт частоты - это оборудование, предназначенное для сверхточного измерения времени. Согласно итогам сопоставительного анализа, проведенного на двух таких стандартах, разработка обеспечивает точность передачи сигнала в 0,05 микросекунды.

Ранее такого уровня достигали лишь оптические стандарты частоты на одиночных ионах иттербия, разработанные Федеральным физико-техническим институтом в Германии.

Напомним, что нардеп-"Зеленая кнопочка" Криворучкина засветила в Раде часы за 770 000 гривен, ну или копию таких часов.

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