Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал новые симптомы коронавируса, которые раньше не замечали.

Об этом сообщает "Лента".

По его словам, во время заражения коронавирусом часто появляются сухость в носу, воспаление лимфоузлов, боли в горле, першение и, конечно, кашель. Это проявления, которые можно заметить на первых стадиях заболевания. Симптомы не были заметны в время первой волны коронавируса. однако с появлением большего количества тестов уже трудно назвать слабую форму заболевания совсем бессимптомной.

"Это самые незаметные симптомы на начальной стадии заболевания. Они проявляются, потому что вначале вирус оседает на слизистой рта и носа. А вот сейчас, когда расширили ПЦР-диагностику и больше тестов стали делать, стали обращать внимание, что некоторые люди казались бессимптомными носителями, а на самом деле, если внимательно присмотреться, симптомы все-таки есть", - заявил он.

Напомним, вдобавок к поражению многих внутренних органов COVID-19 может вызвать еще одно крайне неприятное последствие.

Как сообщала "Страна", медики считают, что отслеживание уровня лихорадки и кислорода с первых дней болезни Covid-19 может помочь им и пациенту принять лучшие решения о необходимости посещения больницы.