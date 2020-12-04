Конгресс США впервые рассмотрел и поддержал декриминализацию каннабиса на всей территории станы.

Об этом сообщает NBC.

Известно, что Палата представителей Конгресса большинством голосов приняла законопроект, который теперь должен утвердить сенат и президент страны. Документ не только исключит каннабис из списка запрещенных и опасных препаратов, но также откроет пути заработка на его продаже и расширит возможности лечения различных заболеваний на основе препаратов с марихуаной, действенность которых была доказана ранее.

При окончательном принятии законопроекта будут амнистированы все, кто употреблял или хранил каннабис без сопутствующих насильственных или криминальных преступлений.

За документ проголосовало 222 демократа, против высказалось шесть демократов и 158 республиканцев. Отмечается, что декриминализация также поможет в борьбе с системным расизмом в США.

"Слишком долго борьба с наркотиками была направлена против молодых людей, особенно чернокожих, и игнорировала советы экспертов", - сказал один из авторов законопроекта Эрл Блуменауэр.

Напомним, комиссия ООН по наркотическим веществам исключила каннабис из списка наиболее опасных наркотиков. Речь идет об исключении каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года - перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.

Как сообщала "Страна", власти Сан-Франциско (штат Калифорния, США) запретят курение табака и даже электронных сигарет в квартирах, чтобы защитить некурящих жильцов от пассивного вдыхания дыма. Исключение оставят только для каннабиса.